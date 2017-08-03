Столичные правоохранители избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде для мужчины, совершившего нападение на журналиста телеканала НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфира из Парка имени Горького 2 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 116 УК РФ ("Побои") в отношении 32-летнего мужчины, ударившего по лицу корреспондента одного из телеканалов в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - уточнила Волк. Представитель МВД добавила, что в отношении подозреваемого составлен административный протокол за неповиновение полиции.

В среду, 2 августа, во время прямого эфира ко Дню ВДВ к корреспонденту подошел нетрезвый мужчина и ударил по лицу. Как оказалось позднее, хулиган не имеет никакого отношения к ВДВ. По словам самого Развозжаева, десантники, напротив, пытались задержать москвича.