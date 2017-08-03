Срок предварительного следствия по делу совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика и главы энергохолдинга «Т Плюс» Бориса Вайнзихера продлен до 2 января 2018 года.

В четверг, 3 августа, в Басманном суде рассматривается вопрос о продлении обвиняемым домашнего ареста. Представитель СК на заседании сообщил о решении последний раз продлить срок предварительного следствия.

«Особая сложность и длительность следствия обусловлена необходимостью изъятия и проведения экспертизы большого количества документов, а также проведения следственных действий на территории нескольких субъектов РФ», — заявил следователь.

Он добавил, что подозреваемые регулярно давали взятки руководство Коми. Их общий размер оценивается в не менее миллиарда рублей.

По данным следствия, Вайнзихер, Ольховик, а также бывший руководитель ЗАО «Комплексные энергетические системы» Михаил Слободин, который до 5 сентября возглавлял компанию «ВымпелКом», передавали высшим должностным лицам Республики Коми взятки за установление максимально выгодных тарифов на тепловую и электроэнергию, а также за создание благоприятных условий для бизнеса.

Вайнзихер и Ольховик были задержаны, этапированы в Сыктывкар и арестованы на два месяца, Слободин скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.