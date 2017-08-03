Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона снизился на 7% за месяц, опустившись с 43% до 36%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом общественного мнения YouGov.

На вопрос, какого мнения придерживаются граждане касательно президентской деятельности Макрона, 36% респондентов сказали, что относятся к ней положительно и 49% –– отрицательно, передает Huffington Post. Отметим, что данные предыдущего опроса от 23 июня показали снижение рейтинга французского лидера на 10%.

В пользу положительных действий премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа высказались 37% опрошенных, против –– 42%.

В опросе принимали участие свыше тысячи человек в возрасте от 18 лет.