Российские железные дороги с 3 августа запустили акцию «Открой Россию» на билеты в купе ряда фирменных поездов по всей стране стоимостью всего 100 рублей. Поезда будут отправляться в октябре.

Билеты в купейные вагоны с весьма существенной скидкой доступны на 21 поезд с отправлением с 1 по 31 октября 2017 года. Отправления будут осуществляться из Москвы, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Мурманска, Хабаровска и многих других городов по всей России, сообщает ИА «Карелinform».

Количество мест по акции сильно ограничено, в каждом поезде продадут всего по четыре таких билета. В стоимость не входит постельное белье, но и с ним цена невысока. Например, из Санкт-Петербурга в Москву цена билета с постельным бельем составит всего 318 рублей.