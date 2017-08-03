Президент России Владимир Путин, прибывший в Амурскую область, познакомился с ходом запуска в эксплуатацию Нижне-Бурейской гидроэлектростанции.

Представители ГЭС и компании «Русгидро» рассказали главе государства о возможностях станции, передает «РИА Новости». По их словам, возведение гидроэлектростанции позволит увеличить выработку более дешевой электроэнергии в Амурской области и подключить новых потребителей. Планируется, что ее среднегодовая выработка будет составлять 1,67 млрд кВт·ч.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС, которая считается крупнейшим из энергетических объектов, возведенных в современной России, стартовало в 2010 году, напоминают «Дни.Ру».

Ранее в четверг Путин дал старт заливке фундамента под строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).