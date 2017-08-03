Управление МЧС по Волгоградской области объявило экстренное предупреждение по региону. По прогнозам, в ближайшие дни ожидается жара до 41 градуса и чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса.

Жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от посещения лесов, а оказавшись там, строго соблюдать правила пожарной безопасности, передают novostivolgograda.ru.

Напомним, с 3 июля особый противопожарный режим установлен на всей территории Волгоградской области. Он предполагает, в том числе, запрет на пребывание граждан в лесах и проезд туда транспортных средств. Запрещено также разводить костры и жечь мусор.

Один из крупных пожаров произошел 28 июля в Светлоярском районе. Сотни домов сгорели в садоводческом товариществе «Белок».