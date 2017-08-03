Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США превышает 36%.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на исследование, проведенное компаниями Quinnipiac и Gallup.

По данным Quinnipiaс рейтинг Трампа снизился до 33%, в то время как по данным Gallup этот показатель равен 36%.

Таким образом рейтинг американского лидера снизился до минимального показателя с момента инаугурации.

Опросы Quinnipiac выявили 61% недовольных работой Трампа, включая 60% респондентов, которые назвали главу государства «нечестным», а также подчеркнули, что он «не обладает лидерскими качествами» и «не разделяет ценностей народа».

Издание отмечает, что одобрение со стороны республиканцев неизменно остается сильным — 77% одобряют, 17% не одобряют. В то же время данные компании Quinnipiac подчеркивают снижение одобрения со стороны республиканцев до 57%.