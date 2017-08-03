Президент России Владимир Путин призвал «Газпром» и «Роснефть» решить проблему с поставками газа Восточной нефтехимической компании (ВНХК). Об этом он заявил на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Помощник президента Андрей Белоусов напомнил, что меры для снабжения ВНХК природным газом должны были принять до 1 марта, однако поручение пока не исполнено.

Глава государства подчеркнул, что государству нецелесообразно давать указания «Газпрому» и «Роснефти» — акционерным обществам с участием иностранного капитала.

«Мы можем и должны влиять на процессы, которые происходят между участниками экономической деятельности, но указаний давать не будем», — отметил президент.

Тем не менее, пользуясь тем, что на совещании присутствовало руководство компаний, Белоусов предложил «зафиксировать конкретный срок и принять соответствующее решение», поскольку речь идет о большом объеме — 2,3 млрд куб. м.