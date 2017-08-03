Гражданин ЮАР Стивен Макгоуэн, который на протяжении шести лет находился в заложниках у боевиков террористической организации «Аль-Каида», был освобожден в конце июля и благополучно вернулся на родину, сообщила в четверг глава МИД страны Маите Нкоана-Машабане во время брифинга.

«Мы рады сообщить, что наши усилия привели к освобождению господина Стивена Макгоуэна 29 июля 2017 года», — сказала руководитель внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете в комментарии ТАСС подтвердила, что Макгоуэн вернулся домой и чувствует себя хорошо. Гражданина похитили в 2011 году из отеля в городе Томбукту в Республике Мали.