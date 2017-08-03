Пресс-секретарь управления МЧС республики Абхазия Мизан Ломия заявил о том, что тела двух туристок из России, погибших при взрывах на складе боеприпасов в Абхазии 2 августа, в ближайшие дни отправят в Санкт Петербург.

«Тела жительниц Санкт-Петербурга — Елены Поляковой (1970 года рождения) и Елены Тимофеевой (1962 года рождения) — после завершения судебно-медицинской экспертизы будут отправлены домой в Санкт-Петербург. Мы уже связывались с сестрой Поляковой и установили точный домашний адрес», — заявили в МЧС республики.

Ломия также отметил, что все расходы по транспортировку тел власти Абхазии возьмут на себя.

Серия взрывов прогремела в среду около 16:30 мск на складе с боеприпасами, принадлежащем минобороны республики. В результате произошедшего погибли две жительницы Санкт-Петербурга, еще порядка 30 россиян пострадали. По данным минздрава Абхазии, всего в результате взрывов ранения получили 60 человек.