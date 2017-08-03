В июне следующего года с московских вокзалов будут отправляться электрички, брендированные к чемпионату мира по футболу. В руководстве Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) рассматривают возможность установки в таких поездах барных стоек, сообщает ТАСС.

«Это то, что любят болельщики. Но пока это в стадии рассмотрения», — сказала агентству министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она добавила, что кроме алкоголя в барах можно будет купить чай, кофе, квас и «гастрономические бренды Подмосковья».

Также в брендированных электричках будут оборудованы зоны для детей и информационные панно. На станциях назначения откроются пункты велопроката, чтобы болельщики при желании могли продолжить путь на велосипедах.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица ожидает около 700 тыс. гостей во время чемпионата по футболу.