Авиакомпания «Ямал» запустит предстоящей осенью новое прямое авиасообщение из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Перевозчик начнет выполнять с 26 сентября ежедневные рейсы.

Как сообщает RostovGazeta, вылетать воздушное судно из Ростова будет в 12:40 мск. В полете пассажиры проведут чуть более двух часов.

На сегодняшний день авиарейсы по данному направлению осуществляет авиакомпания «Россия».

Авиакомпания «Ямал» — основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит в основном из таких лайнеров, как Boeing 737-400, 737-500, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.