Самый большой рыбный рынок Цукидзи горит в Токио. Спасатели проводят эвакуацию людей, оказавшихся в зоне возгорания. Об этом сообщает Evening Standart.

На место ЧП прибыли около 30 пожарных расчетов. В районе работают сотрудники экстренных служб, сообщает телеканал «Звезда». Тушение пожара затруднено из-за близко расположенных друг к другу зданий.

Пожар возник в четверг, 3 июля, около 17:00 по местному времени во внешней части рынка, где расположены неформальные заведения общественного питания. Огонь успел охватить четыре здания общей площадью 200 кв. м, сообщает «Федеральное агентство новостей». О жертвах и пострадавших в настоящее время неизвестно.

Причина пожара выясняется.

Рыбный рынок Цукидзи является одной из самых популярных достопримечательностей японской столицы среди туристов.