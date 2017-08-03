Вывоз мусора возобновился в Ленинском районе Ижевска. Этого не происходило с середины июля. Причина — задолженность жителей перед подрядчиком. В итоге на улицах появились стихийные свалки.

Сейчас между властями города и подрядной организацией есть договоренность о новой системе оплаты. В мусоровозах установят кассовый аппарат, чтобы за услугу можно было рассчитаться на месте.

Вывозить мусор будут два раза в месяц. Речь идет только о бытовых отходах. Строительный мусор, листву, траву, отходы от содержания животных принимать не будут.

Как напоминает ИА «Сусанин», вывозом мусора из этого района занимается компания «Чистый двор сервис». С июля она приостановила свою деятельность в этом районе, из-за того что горожане отказались оплачивать ее услуги.