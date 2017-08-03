Задержанный Службой безопасности Украины (СБУ) журналист Василий Муравицкий отправлен под арест на два месяца, передает СБУ.

Сотрудник интернет-издания «Журнал Житомира» подозревается в государственной измене путем размещения своих публикаций на российских сайтах и в посягательстве на территориальную целостность Украины.

При этом Россия не поддерживает меры украинских властей в отношении журналиста, считая это «варварской политикой» против СМИ.