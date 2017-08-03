Инвалид-колясочник Антон Мамаев остался «крайне разочарованным» решением Мосгорсуда, который переквалифицировал преступление на средней тяжести и заменил приговор на штраф в размере 200 тыс. рублей.

«Я разочарован решением суда. Единственным законным решением было бы оправдание. Поэтому я крайне разочарован», — заявил Мамаев после оглашения приговора.

Как сообщила защита 28-летнего москвича, страдающего спинальной мышечной атрофией, решение Мосгорсуда будет обжаловано в Верховном суде.

Напомним, 30 июня 28-летний Мамаев, у которого полностью атрофировано тело ниже пояса, был признан виновным в разбойном нападении и похищении мотороллера и осужден на 4,5 года колонии.