Президент России Владимир Путин призвал «Газпром» не возводить на Дальнем Востоке дворцов при строительстве жилья и социальных объектов. Об этом российский лидер заявил на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.

По словам президента, «здесь должно быть всё удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств», — цитирует слова Путина RT со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, президент подчеркнул важность создания комфортного жилья для занятых на крупных проектах сотрудников и их семей. По его словам, удобные и привлекательные для людей города и поселки должны строиться вокруг новых современных предприятий.