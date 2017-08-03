Инвалид-колясочник Антон Мамаев, осужденный за разбой, остался недоволен смягчением наказания и будет добиваться полного оправдания. Он намерен обратиться с жалобой в Европейский суд по права человека (ЕСПЧ).

Мамаев был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Сегодня Мосгорсуд заменил тюремный срок на штраф в размере 200 тыс. рублей.

«Единственным правильным решением было бы полное оправдание. А так — я очень разочарован», — заявил Мамаев.

В свою очередь, адвокат Андрей Антонов подчеркнул, что защита обжалует решение Мосгорсуда и, если потребуется, готова дойти вплоть до ЕСПЧ.

Антон Мамаев был признан виновным в разбойном завладении мотороллером. Его сообщник Василий Сероштанов, который помогал ему передвигаться на коляске, был осужден на 3 года. Суд в связи с тяжелым заболеванием смягчил наказание 28-летнему москвичу, а приговор его сообщнику оставил без изменения.