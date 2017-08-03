Ростуризм предупреждает туристов о необходимости учитывать гигантские очереди в аэропортах ряда европейских столиц при поездках в Европу.

Очереди образовались ранее в аэропортах Лиссабона, Мадрида, Пальма-де-Майорки и Парижа из-за введения Евросоюзом новых правил пограничного контроля для граждан третьих стран.

Процесс проверки паспортов теперь может занять несколько минут вместо нескольких секунд, как это было ранее. В результате некоторые путешественники опаздывают на рейсы.

Новую систему контроля ввели после того, как выяснилось, что атаковавшие Париж террористы использовали паспорта ЕС, передает BFM.RU.

Напомним, накануне МИД РФ проинформировал россиян об образовании огромных очередей на паспортном контроле в европейских аэропортах из-за ввода новой системы въезда-выезда для граждан стран, не входящих в Евросоюз.