В Уфе разгорелся скандал вокруг школы № 71, на директора которой пожаловались родители. По их словам, после отказа покупать ребенку комплект рабочих тетрадей за 2,8 тыс. рублей, руководитель предложила перевестись в другое образовательное учреждение.

Мама мальчика заявляет, что у нее нет денег на пособия, которые не входят в основную программу. Женщина рассказала, что в прошлом году она в качестве «добровольных взносов» отдала школе более 7 тыс. рублей.

Как передает «МедиаКорСеть», гражданка обратилась в прокуратуру. Следственный комитет по региону начал доследственную проверку по факту должностных правонарушений.

По словам директора школы Ольги Алексеевой, если родители не купят рабочие тетради, никаких проблем у ребенка не возникнет. Она подчеркнула, что все учебники школьнику выдали и 1 сентября его ждут в классе.