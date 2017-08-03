Президент России Владимир Путин совершит 4 августа рабочую поездку в Бурятию, где проведет совещания по вопросам экологического развития байкальской территории.

Глава государства посетит «Байкальский государственный природный биосферный заповедник», а также встретится с главами регионов, где от лесных пожаров пострадали люди.

Путин проведет переговоры с временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.

Отметим, на этой неделе у российского лидера запланирована поездка в Сибирь и на Дальний Восток. По пути в Амурскую область Путин успел остановиться в Южной Сибири порыбачить.