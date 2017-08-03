В 2050 году количество незрячих людей в мире составит около 115 млн. Это втрое больше, чем сегодня, пишет международное медицинское издание The Lancet Global Health

Всего же через 30 лет будет насчитываться около 550 млн человек, страдающих различными нарушениями зрения.

В своем прогнозе медики анализировали данные из 188 стран. Как выяснилось, в настоящее время нарушения зрения имеют более 200 млн человек. Больше всего слепых в странах Южной и Восточной Азии, а также в государствах Африки южнее Сахары. Глазными болезнями поражены 4% их общего населения.