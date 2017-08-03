Взломавшие внутреннюю сеть телеканала HBO хакеры вместе со сценарием нового сезона телесериала «Игра престолов» похитили «тысячи внутренних документов компании». Об этом сообщила нанятая HBO для проведения расследования о кибератаке компания IP Echelon.

Как заявили сами злоумышленники, в их распоряжении оказали полтора терабайта данных телеканала HBO.

IP Echelon направил интернет-гиганту Google уведомление, в котором, согласно требованиям современного закона об авторском праве в цифровую эпоху, потребовал удалить ссылки, ведущие на попавшие в сеть файлы.

В тексте документа также говорится о внушительном числе материалов, «защищенных авторским правом, фото-, видео- и аудиофайлы».

По данным профильного издания Variety, киберпреступники выложили в открытом доступе личные данные одного из руководителей телеканала, заключенные в текстовый файл, который содержит сведения о паролях безопасности к личным аккаунтам в соцсетях, данные платных подписок, сведениям онлайн-банкинга и многое другое.