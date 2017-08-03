Похитители сценария «Игры престолов» украли тысячи документов HBO
Взломавшие внутреннюю сеть телеканала HBO хакеры вместе со сценарием нового сезона телесериала «Игра престолов» похитили «тысячи внутренних документов компании». Об этом сообщила нанятая HBO для проведения расследования о кибератаке компания IP Echelon.
Как заявили сами злоумышленники, в их распоряжении оказали полтора терабайта данных телеканала HBO.
IP Echelon направил интернет-гиганту Google уведомление, в котором, согласно требованиям современного закона об авторском праве в цифровую эпоху, потребовал удалить ссылки, ведущие на попавшие в сеть файлы.
В тексте документа также говорится о внушительном числе материалов, «защищенных авторским правом, фото-, видео- и аудиофайлы».
По данным профильного издания Variety, киберпреступники выложили в открытом доступе личные данные одного из руководителей телеканала, заключенные в текстовый файл, который содержит сведения о паролях безопасности к личным аккаунтам в соцсетях, данные платных подписок, сведениям онлайн-банкинга и многое другое.