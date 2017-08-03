Наркосодержащие таблетки были найдены в посылке, которая была прислана из Израиля в Курск. Речь идет о психотропном веществе бротизолам. Местная жительница, которая пришла на почту за посылкой, призналась таможенникам, что не подозревала о наличии в этом препарате наркотика, а таблетки принимает без назначения врача.

Как уточняет ресурс kurskcity.ru, наркосодержащие таблетки удалось обнаружить во время таможенного контроля. На посылку указала служебная собака. Далее ее начали контролировать оперативные службы.

Бротизолам внесен в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в РФ. Их отношении установлены меры контроля в соответствии с российским законодательством и международным договорами.

Жительница Курка будет привлечена к ответственности за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза психотропного вещества.