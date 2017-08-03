Президент РФ Владимир Путин предложил ввести новые меры по защите бизнеса от административного давления. Речь идет о сокращении внеплановых проверок и запрете на изъятие серверов и жестких дисков. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, которое прошло на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. Кроме того, Владимир Путин поручил Верховному суду и Генпрокуратуре отработать и, если потребуется, оперативно внести в закон изменения, исключающие меру пресечения в виде заключения под стражу для предпринимателей, в отношении которых не ведется активных следственных действий.

Вопрос о чрезмерном административном давлении на бизнес в регионах Дальнего Востока в ходе совещания поднял полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 80% внеплановых проверок субъектов предпринимательской деятельности, по его словам, приходится на первый год их работы.

Владимир Путин заявил, что эту практику необходимо менять, и перечислил ряд мер, которые исключат излишнее давление на бизнес и предпринимателей.

— Часто при обращении в суд за продлением [меры пресечения] представители следствия не предъявляют убедительных доказательств того, что следствие вообще ведется, что предпринимаются следственные действия, — напомнил он. — Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от заключения под стражу освобождены.

Российский лидер поручил Верховному суду и Генпрокуратуре проработать этот вопрос и при необходимости внести в закон соответствующие изменения.

— Главное, чтобы решения были приняты оперативно, — подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства отметил, что бизнес-объединениям нужно предоставить право на защиту предпринимателей в суде.

— У нас создана структура, защищающая права предпринимателей, — Титов Борис Юрьевич (уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей. — «Известия») с его командой, его представителями на местах. Им должно быть представлено право защищать интересы членов их организаций, я имею в виду предпринимательских организаций — ТПП (Торгово-промышленной палаты. — «Известия»), «Опоры России», «Деловой России», представлять интересы членов своих организаций в суде, -— пояснил глава государства, добавив, что даст на эту тему отдельное поручение.

Еще одной мерой по защите бизнеса может стать ограничение числа внеплановых проверок предпринимателей. Российский лидер предложил проводить не более 30% от количества плановых проверок, за исключением случаев, «связанных с чрезвычайными обстоятельствами, чрезвычайными ситуациями». А сроки проверок ограничить десятью сутками.

— Внеплановые проверки осуществляются, как правило, без соответствующего согласования с прокуратурой, только 2–3% согласовывается с прокуратурой, всё остальное идет самостоятельно, — заметил президент. — Они сейчас длятся бесконечно долго. Это надо прекратить!

Глава государства также предложил запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски с рабочих компьютеров при проведении следственных действий, что парализует работу на предприятиях.

— Если для следствия нужно — а такая необходимость может возникать и она имеется, — достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия, — заявил российский лидер, добавив, что бессмысленно «создавать условия, невозможные для продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов».

Дальний Восток — приоритет госразвития

Для привлечения средств в ДФО в регионе уже действуют налоговые льготы для компаний, вложивших в проекты на территориях опережающего развития 100 млрд рублей. Владимир Путин в ходе совещания предложил подумать о снижении этого порога. Российский лидер призвал активнее нанимать российских специалистов при реализации крупных проектов. Он также обратил внимание на то, что новые предприятия должны обрастать всей необходимой для населения инфраструктурой.

— Как здесь поступить практически, то есть или передать это на уровень региона либо сам инвестор это будет делать,— важно только, чтобы это делалось в соответствии с требованиями самого региона. Но если это «Газпром», то здесь не должно быть никаких дворцов: здесь должно быть всё удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств. И, безусловно, такие объекты должны пройти общую процедуру проверок предварительных и согласований, — предупредил глава государства.

Президент также напомнил чиновникам: Дальний Восток — приоритет государственного развития.

— Я хочу обратить на это пристальное внимание наших коллег. Вот самое пристальное. Понимаю, что где-то может быть удобнее, комфортнее тратить деньги. Но мы же договорились, что есть приоритеты, которые государство выстраивает, и эти приоритеты говорят о том, где нужнее это делать, — подчеркнул Владимир Путин. — И хочу вас предупредить: мы самым внимательным образом посмотрим на результат этой работы. Самым внимательным образом. Хочу еще раз сказать, что есть государственные приоритеты, которые определяются и президентом, и правительством, и я прошу самым внимательным образом к этому отнестись.

Работа правительства на Дальнем Востоке, отметил президент, должна быть видна.

— Текущая работа важна министерств и ведомств. И я хочу ее увидеть, — заявил он.

Вопросы «прямой линии»

После совещания Владимир Путин провел встречу с губернатором Амурской области Александром Козловым. Президент поручил ему решить вопросы, переданные главе государства в ходе «прямой линии» 15 июня.

— Вопросы традиционные: состояние дорожной сети, уровень зарплат, — заметил президент.

Особое внимание Владимир Путин обратил на проблемы в сфере здравоохранения.

— Оказание медпомощи за деньги. Это не только у вас, это, судя по всему, по стране в целом происходит. К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы — за три месяца. За деньги — в любое время, — зачитал глава государства одну из жалоб.

Передавая губернатору папку с обращениями, Владимир Путин подчеркнул: описанные жителями ситуации являются нарушением закона.

— Это криминал, — заметил президент, обращаясь к губернатору.

Александр Козлов в ответ пообещал в ближайшее время разобраться в вопросе.