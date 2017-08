Отношения США с Россией находятся на худшем за всю историю и очень опасном уровне, заявил президент Дональд Трамп.

«Можно сказать спасибо конгрессу», — написал в четверг Трамп у себя в Twitter.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!