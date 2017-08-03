Французская авиакомпания Air France расширит для своих самолетов бесполетную зону над Северной Кореей. Решение принято после инцидента с ракетой КНДР.

Ранее СМИ сообщали, что 28 июля самолет Air France, выполнявший рейс Париж-Токио, разминулся с северокорейской ракетой на 5–10 минут. В компании эту информацию не подтвердили, однако признали факт расширения бесполетной зоны.

Представитель Air France отметил, что следят за ситуацией на Корейском полуострове и адаптируют свои планы. Он добавил, что ракета КНДР упала более чем в 100 км от траектории полета, что не отразилось на безопасности полета, сообщает RFI.

28 июля Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвансон-14». Пхеньян заявлял, что испытания прошли успешно.