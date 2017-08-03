Обрушение шестиметрового фрагмента произошло в одном из общежитий Брянска. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», дом № 75 по улице Калинина было построено в 1947 году пленными немцами. Изначально там располагался медицинский госпиталь, после чего здание использовалось в качестве общежития для нескольких десятков человек.

За 70 лет существования жилой дом ни разу не ремонтировался. На сегодняшний день жильцы дома вынуждены проживать без горячей воды. В большинстве квартир установлены ржавые трубы, проведена старая электропроводка, кое-где потрескались полы.

Проживающие в доме порядка 100 человек направили местным властям обращение, чтобы здание признали аварийным.