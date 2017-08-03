На юге архангельской области автомобилист в ночь на 3 августа в районе Котласа заснял стаю лис, которая выбежала на трассу М-8 «Холмогоры» и требовала пищу. Ушли лисы только после того, как получили еду.

Хищники усаживались на дорогу, не давая автомобилям двигаться дальше. При этом очевидца такого «нападения» не возмущались, а охотно подкармливали лис, которые, получив пищу, сразу освобождали проезд, по информации телерадиокомпании «Мир». Всего на дороге лисы провели около получаса. Рыжие зверьки не пострадали. Специалисты изучили видео и предположили, что такое поведение возникло из-за голода.

Как сообщает News29.Ru, в этом году лето пришло поздно и в лесах не хватает пищи. Ягоды, которые являются основным кормом для птиц и мелких зверей, только начали завязываться, а в результате голодают и хищники. Голодные звери вынуждены приближаться к человеку. Как считают экологи, осенью звери всё чаще будут появляться вблизи мест проживания людей.