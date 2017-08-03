Московские полицейские выявили преступную схему вывода за рубеж 100 млн рублей под видом купли-продажи ценных бумаг.

Задержана и отправлена под домашний арест одна подозреваемая.

Как сообщает пресс-служба МВД, две столичные организации заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью перевода денег на счета нерезидентов.

Затем, по данным полиции, покупатель не оплатил якобы полученные ценные бумаги. После этого продавец заключил с одной из подконтрольных зарубежных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по этой сделке.

На основании судебных решений с компании-покупателя была взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 млн рублей, которые были переведены на счет правoпреемника-нерезидента.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе обысков правоохранители изъяли более 100 печатей, первичную документацию различных организаций, бланки, а также электронные ключи системы «Банк-клиент».