Неизвестные открыли стрельбу по сотруднику Управления Федеральной службы исполнения наказаний в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.

ЧП произошло во вторник, 2 августа, около 11:00 рядом с домом пострадавшего Ханахмеда Устарханова. Он был госпитализирован с шестью пулевыми ранениями из травматического оружия. В настоящее время следователи ведут поиски нападавших. Как сообщает сайт «Комсомольской правды на Северном Кавказе», кто стоит за покушением, пока неизвестно.

Ранее летом, 2 июля, в дагестанском управлении УФСИН был найден мертвым заместитель начальника ведомства по республике Нариман Яралиев со следами побоев и пулевым ранением в области виска.