Следственное управление по Тверской области выясняет обстоятельства гибели двух детей во время купания.

Установлено, что 3 августа 2017 года в городе Конаково трое несовершеннолетних вышли из дома и отправились купаться на реку Донховка недалеко от места жительства. 9-летний мальчик и 10-летняя девочка нырнули в воду и пропали. Находившаяся на берегу их 5-летняя сестра побежала домой и рассказала об исчезновении детей родителям.

Пришедший на помощь мужчина нырнул в воду, откуда вытащил тело девочки. Тело погибшего мальчика достали прибывшие на место сотрудники МЧС, говорится в официальном сообщении пресс-службы СУ СК по региону.

По итогам осмотра телесных повреждений не обнаружено, следствием будет дана оценка действиям лиц, ответственных за воспитание детей.