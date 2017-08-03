В настоящее время площадь лесных пожаров в Якутии составляет 51 тыс. га. Только за сутки она увеличилась на 7,6 тыс. га, сообщает республиканский департамент лесного хозяйства.

11 пожаров зарегистрированы на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда Якутии. Они обозначаются термоточками на снимках из космоса. Как уточняет ИА SakhaNews, их общая площадь превышает 302 тыс. га.

С огнем борьбу ведут 679 человек. Почти половина из них — сотрудники парашютно-десантной службы «Авиалесоохрана». Задействованы 34 единицы наземной техники.

Сильнее всего горит Вилюйский район, там площадь полыхающих лесов составляет 14 тыс. га. Ранее «Известия» писали о том, что глава района и руководитель муниципального образования будут осуждены за лесной пожар в Борогонском наслеге. Следствие установило, что меры по тушению огня были приняты несвоевременно.