Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых. Минимальный в истории регулятора уровень ставки действует с 4 августа 2016 года.

Также английский Центробанк опубликовал прогнозы по росту ВВП и инфляции. Так, прогноз по ВВП на текущий год понижен до 1,7% с 1,9%, как ожидалось в мае. На 2018-й – с 1,7% до 1,6%, на 2019 прогноз остался неизменным — 1,8%.

Инфляция в королевстве, прогнозирует ЦБ, в этом году сохранится на уровне 2,8%, ускорится с 2,4% до 2,5% в 2018 году, в 2019-м составит 2,2%.

Реальные зарплаты британцев в этом году снизятся на 0,5%, в следующем вырастут на 3%, в 2019 году – на 3,25%.

В начале неделе сотрудники Банка Англии начали первую за 50 лет забастовку, требуя поднять зарплаты. В настоящее время работники британского ЦБ получают примерно £20 тыс., или $26,4 тыс. в год.