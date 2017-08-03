«Транссибирский экстрим»: самая протяженная велогонка в мире
Гонщикам предстоит преодолеть дистанцию в 9,2 тыс. км
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Pavel Sukhorukov
Участники соревнования перед стартом на Красной площади
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Den April
Пирр Бишофф (Германия), Алексей Щебелин (Россия) и Питер Сэндхолт (Дания) в ходе 2-го этапа велогонки по маршруту Нижний Новгород – Казань
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Pavel Sukhorukov
Марсело Флорентино Соарес (Бразилия) во время 8-го этапа, Новосибирск–Красноярск
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Denis Klero
Участники гонки едут из Омска в Новосибирск
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Pavel Sukhorukov
Гонка стартовала 18 июля в Москве
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Denis Klero
Питер Сэндхолт (Дания), Алексей Щебелин (Россия) и Марсело Флорентино Соарес (Бразилия)
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Denis Klero
Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), Майкл Кнудсен (Дания) и Питер Сэндхолт (Дания) едут из Новосибирска в Красноярск
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Denis Klero
Алексй Щебелин (Россия) перед 9-м этапом, Красноярск–Иркутск
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Denis Klero
Гонка завершится 10 августа во Владивостоке
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Denis Klero
Питер Сэндхолт (Дания) отдыхает после 9-го этапа велогонки
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Volodya Voronin
Дорога между Красноярском и Иркутском
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Denis Klero
Марсело Флорентино Соарес (Бразилия) едет из Перми в Екатеринбург
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Volodya Voronin
Пирр Бишофф (Германия), Эдриан О'Салливан (Ирландия), Алексей Щебелин (Россия), Аск Сойби (Дания) и Марсело Флорентино Соарес (Бразилия) во время 1-го этапа гонки по маршруту Москва – Нижний Новгород
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Denis Klero
Спортсмены пересекут в общей сложности пять климатических и восемь временных зон. На фото: Питер Сэндхолт (Дания), Пьер Бишофф (Германия) едут из Красноярска в Иркутск
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Denis Klero
Алексей Щебелин из России после 10-го этапа, Иркутск–Улан-Удэ
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Pavel Sukhorukov
Впервые этот турнир проводился в 2013 году. На фото: 11-й этап, проходящий по маршруту Улан-Удэ–Чита
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Pavel Sukhorukov
В прошлом году ни один спортсмен не сумел добраться до последнего этапа из-за погодных условий. На фото: Пьер Бишофф (Германия) после 10-го этапа гонки
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Denis Klero
Питер Сэндхолт (Дания), Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), Пьер Бишофф (Германия) и Алексей Щебелин (Россия)
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Denis Klero
Велосипедисты на трассе между Улан-Удэ и Читой
Фото: REUTERS/Red Bull Content Pool/Denis Klero
Вид на трассу Улан-Удэ–Чита
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