МВД РФ взяло на контроль расследование гибели подростка в аварии, которая произошла 30 июля на дороге Демьяс–Красноозерный Саратовской области. Автомобиль «ВАЗ-21099» сбил 15-летнего жителя Дергачей, который шел по обочине в попутном направлении.

Ребенок скончался на месте, водитель покинул место ДТП. В рамках расследования уголовного дела о нарушении правил дорожного движения задержан 22-летний подозреваемый, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Установлено, что мужчина управлял машиной без прав. Водитель заключен под стражу.