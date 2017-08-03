Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал прохожим топором на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в четверг, 3 августа, на улице Академика Комарова. Сотрудники Росгвардии оперативно отреагировали на сообщение о мужчине с топором, угрожающем расправой прохожем. В ходе задержания мужчина оказал сопротивление и укусил одного из сотрудников правопорядка за руку, сообщает «Интерфакс».

Мужчину удалось обезоружить и задержать, он доставлен в ОМВД по району Марфино. Известно, что это 42-летний житель столицы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Пострадавшему сотруднику ведомства уже оказана медицинская помощь. По данному факту проводится проверка, сообщает сетевое издание m24.ru.