Президент России Владимир Путин заявил, что предприниматели должны освобождаться из-под стражи, если в отношении них не ведутся активные следственные действия.

«Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от заключения под стражу освобождены», –– отметил глава государства на совещании по инвестиционным проектам на Дальнем Востоке. Путин поручил рассмотреть это предложение Верховному суду и Генпрокуратуре РФ и оперативно внести соответствующие изменения в закон.

Президент объяснил такое решение частыми обращениями следователей о продлении меры пресечения бизнесмену, не предъявляя при этом существенных доказательств о том, что ведутся активные следственные действия.

Кроме того, Путин подчеркнул, что необходимо сократить число внеплановых проверок предпринимателей до 30% от плановых. Это связано с тем, что большинство внеплановых проверок происходит без согласования с прокуратурой, а давление со стороны правоохранителей зачастую является избыточным.