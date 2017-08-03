«Яндекс.Такси» и Uber уведомили власти Москвы о слиянии бизнеса компаний, надзорные органы планируют дать заключение в ближайшие месяцы, сообщил в четверг замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

«Коллеги нас известили, данная сделка находится в зоне контроля Федеральной антимонопольной службы (ФАС)», — сказал Пронин. По его словам, в течение нескольких месяцев ФАС представит заключение о возможности слияния.

Пронин считает, что после слияния бизнеса двух крупных компаний пассажиры по сути не почувствуют никаких изменений — такси по-прежнему можно будет заказать через оба приложения. Он также отметил, что слияние не отразится на требованиях департамента транспорта к работе такси-компаний и такси-агрегаторов на территории столицы — все перевозчики должны быть легальными и работать на законных основаниях в условиях рыночной конкуренции.