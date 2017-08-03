Президент России Владимир Путин предлагает запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски с рабочих компьютеров на предприятиях.

Об этом глава государства заявил на совещании по инвестиционным программам развития Дальнего Востока.

По словам президента, необходимо «исключить применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов».

Путин отметил, что если у следователей есть такая необходимость, «достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия».

«Зачем создавать условия, препятствующие продолжению деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов», — добавил президент.