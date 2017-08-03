Госкорпорация «Ростех» закупит автомобили скорой помощи для перинатального центра Тамбова в рамках программы развития перинатальных центров.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», предполагается, что для региона закупят автомобили класса «С». Кареты должны быть выкрашены в лимонный цвет и иметь необходимое современное оборудование. Автомобили не должны быть старше 2017 года выпуска. Предполагается, что новые автомобили регион получит конца октября 2017 года.

По состоянию на конец июля 2017 года, степень готовности перинатального центра в Тамбове достигла 69%. Ранее вице-губернатор Арсен Габуев заверил, что к 1 сентября будет полностью ликвидировано отставание в соответствии с дорожной картой.

Напомним, строительство перинатального центра в Тамбове ведется с 2014 года. Ранее сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносились из-за разногласий с подрядчиками. Предполагается, что тамбовский перинатальный центр станет крупнейшим в регионе акушерско-педиатрическим комплексом, на базе которого будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет более 2,6 млрд рублей, из которых более 500 млн рублей — средства областного бюджета.