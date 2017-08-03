Германский историк-любитель заявил, что знает предположительное место захоронения нацистского клада, зарытого в землю еще в 1945 году в Баварских Альпах. Приблизительная стоимость находки может составлять около €800 млн.

Однако, несмотря на то, что пока золото и драгоценности не извлекли на свет, свои права на участок, где может находиться клад, заявил местный землевладелец, сообщает Sun.

По словам охотника за сокровищами рейха, который просит называть его Ганс Глюк (Ганс Счастливчик), клад спрятан на австро-немецкой границе.

Карта, которая оказалась в распоряжении Ганса Глюка, точно указывает местоположение сокровищ начальника Главного управления имперской безопасности СС Эрнста Кальтенбруннера.

«Я получил ее от такого же кладоискателя, который так и не осуществил свою мечту», — цитируют Глюка «Дни.Ру». Позже он нашел еще две части карты. 76-летний пенсионер рассчитывает на то, что ему выплатят 3% от стоимости находки, что, по словам искателя, будет неплохой прибавкой к пенсии.

Однако адвокаты придерживаются иной точки зрения: клад в случае обнаружения должен будет отойти государству.

Один из поездов с нацистским золотом, направлявшийся в 1945 году из Будапешта, остановился неподалеку от города Верфен, в глухих лесах.

Затем сокровища на автомобилях доставили в укромное место и зарыли на глубине 4 м до лучших времен.