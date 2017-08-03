В четверг, 3 августа, специалисты тушат на территории России 136 лесных пожаров общей площадью около 92 тыс. га, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана». Среди наиболее пострадавших регионов — Якутия (20 пожаров, более 51 тыс. га), Ямало-Ненецкий АО (53 пожара, более 30 тыс. га) и Сахалинская область (пожар площадью более 3 тыс. га).

«Для тушения лесных пожаров в России задействованы 3514 человек, 393 единицы техники и 41 воздушное судно», — отметили в «Авиалесоохране».

Тушение еще 116 лесных пожаров площадью около 416 тыс. га прекращено — это труднодоступные и удаленные территории, уточнили в ФБУ со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства. Там же пояснили, что огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики.