Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своих перспективах в петербургском клубе и ожиданиях от грядущего матча со «Спартаком».

Футболист выразил сожаление, что пропустил старт сезона из-за дисквалификации и травмы, но сейчас уже готов выйти на поле — решение остается за главным тренером Роберто Манчини.

Нобоа не считает, что действующий чемпион России «Спартак» является однозначным фаворитом текущего сезона.

«Не знаю, там хорошие футболисты и очень сильный тренер — Каррера. Но пока «Спартак» нельзя назвать однозначным фаворитом. Посмотрите, как, например, играют «Локомотив», «Ахмат», «Краснодар» — тоже крепкий клуб. Ну и «Зенит» не забывайте», — заявил в интервью газете «Спорт-Экспресс» эквадорский футболист.

Он отметил, что «Спартак» является быстрой командой. Из футболистов Нобоа выделил бы нападающего Квинси Промеса и полузащитника Александра Самедова.

6 августа в рамках 4-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле примет «Спартак». Встреча начнется в 20:00 мск.