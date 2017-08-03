В Кремле рассчитывают, что США используют свое влияние на Украину для исполнения ею Минских договоренностей. Об этом в четверг заявил журналистам ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарю главы государства был задан вопрос о том, что будет заявлено в Москве спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру, когда тот прибудет с визитом.

«США не являются участниками «нормандского формата», но, безусловно, с нашей точки зрения, могут и должны использовать свое влияние на Киев, чтобы побудить Украину все-таки пойти на выполнение политической части Минских договоренностей», — ответил пресс-секретарь главы государства.

В июле Волкер побывал в Донбассе, а также встретился с президентом Украины Петром Порошенко. «Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых», — заявил он после поездки в Донецкую область. Спецпосланник не привел каких-либо доказательств своим словам.

Предстоящие переговоры в Москве Волкер назвал «стратегически важными».

В «нормандскую четверку» входят Германия, Россия, Украина и Франция.