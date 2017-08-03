С 4 по 9 августа на территории республики Крым ожидается аномальная жара.

Среднесуточная температура воздуха будет подниматься до отметки в 36 градусов. Такой показатель более чем на семь градусов превышает климатическую норму, сообщает ИА «Крыминформ».

В ночное время столбик термометра опустится до 15 градусов. По информации Федерального агентства новостей, служба спасения региона призывает местных жителей и туристов соблюдать правила личной безопасности и обращаться при возникновении ЧП.