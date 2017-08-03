Мосгорсуд смягчил приговор инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, осужденному за разбой на 4,5 года, изменив его с реального срока на штраф в 200 тыс. рублей.

Напомним, приговор Антону Мамаеву (4,5 года лишения свободы) был вынесен 30 июня. Молодого человека, страдающего спинальной атрофией мышц и передвигающегося на инвалидном кресле, признали виновным в разбойном нападении с угрозой применения насилия (по ч. 2 ст. 162 УК РФ). Следствие пришло к выводу, что он незаконным путем завладел мотороллером с целью впоследствии его перепродать.

Человек, который помогал Мамаеву передвигаться на инвалидной коляске, проходил по делу как соучастник, его отправили в колонию на 3 года.

При вынесении приговора судья не принял во внимание тот факт, что инвалид не может отбывать наказание по состоянию здоровья. История Мамаева привлекла внимание Тимирязевской межрайонной прокуратуры, которая сочла решение суда необоснованным, поскольку оно было вынесено без необходимого медицинского исследования. Кроме того, приговор Мамаеву обжаловал его адвокат.

19 июля по просьбе ФСИН и прокуратуры москвича отпустили из СИЗО «Матросская Тишина» под подписку о невыезде.