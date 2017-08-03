Российские туроператоры не исключают, что в скором времени граждане начнут отказываться от купленных туров в Абхазию после взрыва на складе с боеприпасами, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

«В туристические компании, которые работают с Абхазией, уже поступает достаточно много звонков. Пока люди обращаются только с вопросами, но представители турфирм не исключают, что к концу дня могут появиться заявления от туристов, которые захотят отказаться от уже приобретенных туров в эту страну», — сказала Тюрина. По ее словам, ситуация меняется очень быстро. «С утра звонков практически не было, но за последние несколько часов туристы стали звонить очень активно», — добавила пресс-секретарь РСТ.

Серия взрывов прогремела в среду около 16:30 мск на складе с боеприпасами, принадлежащем минобороны республики. В результате произошедшего погибли две жительницы Санкт-Петербурга, еще порядка 30 россиян пострадали. По данным минздрава Абхазии, всего в результате взрывов ранения получили 60 человек.