Руководитель авиакомпании-лоукостера «Победа» Андрей Калмыков заявил о том, что авиаперевозчику удастся снизить минимальную стоимость билета до 777 рублей, а также от лица своих сотрудников пообещал не придираться к внешнему виду и весу перевозимой пассажирами ручной клади.

Данные заявления Калмыков сделал на фоне принятия нового закона, освобождающего авиакомпании от обязательного бесплатного багажа на своих рейсах.

«Мы уже знаем, что отмена обязательного багажа в 10 кг даст нам возможность снизить базовые тарифы на величину до 20%. Да и минимальный тариф, впрочем, тоже: с 999 рублей до 777 рублей», — заявил глава «Победы», его слова приводит РБК. Калмыков также отметил, что вместе с ценами на авиабилеты будет снижена стоимость провоза платного багажа.

«Мы планируем установить размер, габариты максимальной ручной клади и не ориентироваться на вес. То есть мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот, у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков — что хотите. Даже если это всё будет весить более 5 кг, главное, чтобы вся ручная кладь вписывалась в размер», — пояснил Калмыков.

Таким образом авиакомпания намерена закрыть извечный вопрос о том, что на борт лайнеров «Победы» можно проносить ручную кладь только в виде дамских сумок или мужских портфелей.