Памятник воинам-десантникам установили в сквере «40 лет Победы» города Стародуба Брянской области. Открытие монумента состоялось в День Воздушно-десантных войск (ВДВ), который отмечался 2 августа.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, идея установки мемориала принадлежит членам патриотической организации «Боевое братство». Средства на установку памятника удалось собрать общими усилиями.

Праздничные мероприятия открылись прыжком двух парашютистов, которые прыгнули с парашютом с высоты 1,2 тыс. м и приземлились на Советской площади. После этого собравшиеся почтили минутой молчания память десантников, погибших при исполнении.